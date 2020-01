Lazio, Correa scalpita: "Sto recuperando per ciò che conta"

ROMA - Vuole riprendersi la Lazio, Joaquin Correa. Il problema al polpaccio sembra ormai essere alle spalle, è rientrato tra i convocati per il match contro la Sampdoria, ma Simone Inzaghi non lo ha rischiato. Probabilmente non lo farà nemmeno in Coppa Italia contro il Napoli nella sfida di martedì al San Paolo. Il tecnico biancoceleste guarda anche al derby di domenica contro la Roma. L'argentino, su Instagram, ha postato un messaggio chiaro: "Sto recuperando per ciò che arriverà". Punta la stracittadina per scendere in campo al fianco di Ciro Immobile e ricomporre una delle coppie d'attacco più forti e prolifiche d'Europa.

