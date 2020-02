Lazio, Inzaghi ripensa a Giroud: "Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti"

ROMA - Simone Inzaghi non si fascia la testa dopo il pareggio casalingo con il Verona, che non permette alla sua Lazio di scavalcare l'Inter al secondo posto: "Ho fatto i complimenti alla squadra - dice l'allenatore della Lazio a Dazn - siamo stati bravissimi. A pochi giorni dalla gara di domenica abbiamo organizzato una bella partita contro una squadra che ha messo in campo grande intensità. Non abbiamo trovato l'episodio e, nell'ultimo cambio, ho preferito Parolo perché mi è capitato più volte che queste partite le perdi. Ho fatto i complimenti alla squadra". Ripensando al mercato, resta il rammarico per il mancato arrivo di Giroud: "Lo avevamo individuato, ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti - spiega Inzaghi - stasera mancava Correa e sappiamo quanto rappresenta per la nostra squadra. Sono qui però a commentare un'ottima prova dei ragazzi. C'è rammarico per non aver portato a casa i tre punti, adesso dovremo organizzare in quattro giorni un'altra partita importante che avremo a Parma".

Il record di imbattibilità della Lazio

Il campionato resta eccellente per la Lazio, al diciassettesimo risultato utile consecutivo, come i biancocelesti di Sven Goran Eriksson nel 1999: "Fa piacere - dice Inzaghi - era un record che abbiamo fatto nell'anno dello scudetto con Eriksson (in realtà era l'anno precedente, n.d.r.). Manca ancora qualcosina, ma non posso dire niente ai ragazzi e a questo pubblico che, nonostante fosse mercoledì, è venuto e ci ha spinto. Spiace non avergli regalato i tre punti ma i ragazzi in campo hanno dato tantissimo".