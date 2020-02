Immobile suona la carica: "Lazio, voglio portarti ancora avanti"

PARMA - Ciro Immobile è pronto, vuole segnare altri gol per spingere la Lazio sempre più su. C’è il Parma ora, e l’attaccante biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel, suona la carica: “Contro il Verona abbiamo toccato con mano la vera realtà: in questo campionato nulla è scontato. Oggi su un campo difficile affrontiamo una squadra allenata bene, servirà il 100% per portare a casa i tre punti. Non va lasciato niente al caso, dobbiamo lottare su ogni pallone, rimanere positivi anche se qualche episodio gira a sfavore. Voglio fare bene per la Lazio e portarla avanti. Tutti cerchiamo di fare il massimo, cercheremo di vincere”.