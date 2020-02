Caicedo bomber amuleto: quando segna la Lazio vince sempre

ROMA - Caicedo portafortuna della Lazio. Oltre ad essere diventato una colonna importante della squadra di Inzaghi, l’ecuadoriano ogni volta che va in gol fa vincere i biancocelesti. Sono 8 i centri messi a segno fin qui in Serie A: Genoa, Sassuolo, Juventus, Cagliari, Sampdoria, Spal e Parma. La Lazio ha sempre vinto.

Come graffia il Panterone

Un suo gol è bastato per battere il Parma e volare in classifica. Ad oggi Caicedo ha contribuito, grazie alle sue reti, a portare a casa ben sei punti. Ecco perché oltre a segnare con regolarità è anche decisivo. Meglio di lui ha fatto solo Immobile, che di punti ne ha conquistati 8 per la sua squadra. Felipe non sta più nella pelle, adesso ha voglia di esultare ancora. Su Twitter ha scritto: “Senza limiti, fino in fondo”. L’obiettivo imminente si chiama Inter, poi ha l’intenzione di entrare nella top 10 dei cannonieri in Serie A chiusa da Belotti, Milik e Berardi a quota 9. Un solo gol di distanza, magari prezioso, magari contro i nerazzurri. Caicedo c’è e guai a chiamarlo bomber di scorta.