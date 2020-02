Lazio super anche in Borsa: per il titolo un guadagno record

ROMA - E la Lazio vola anche a Piazza Affari. La squadra di Inzaghi è terza in Serie A in scia di Juventus e Inter in lotta per lo scudetto, un risultato che fa segnare un rialzo delle azioni biancocelesti. Sorride il presidente Claudio Lotito: dall’inizio del campionato 2019/2020, il titolo della società ha guadagnato il 47%. E pensare che dopo il pareggio con la Roma nel derby, le azioni avevano perso il 5,5%, salvo poi risalire addirittura del 17%. Numeri che incorniciano una stagione super fin qui della Lazio. E a livello economico, l’evoluzione nel mercato finanziario, si tradurrà in un aumento di ricavi per il club.