Lazio, a Genova con la carica dei tifosi: saranno più di 3500

ROMA - L’esodo era stato anticipato, i tifosi della Lazio verso Genova si muoveranno in massa. Una tradizione ormai, questo è certo, ma contro il Genoa la squadra di Inzaghi si gioca altri punti per alimentare il sogno scudetto. In una sola parola: vietato sbagliare. I biancocelesti non saranno soli, perché i sostenitori laziali saranno più di 3500. I 2mila tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti, già ad inizio settimana, sono andati a ruba. Così il club rossoblù, anche contro il volere dei propri tifosi, ha aperto la vendita libera pure per la Tribuna Sud (in parte occupata da tifosi genoani). Marco Canigiani, il responsabile marketing della Lazio, ha fatto sapere: “I colleghi del Genoa, oltre ai 2.000 tagliandi del settore ospiti, stimano di aver venduto circa 1.000 biglietti. Il totale dovrebbe essere di 3.500 sostenitori biancocelesti presenti al Ferraris. La squadra avrà certamente un grande sostegno nonostante il capoluogo ligure non sia perfettamente collegato dal punto di vista aereo e ferroviario: molti raggiungeranno la città in auto o pullman”. Poi sulla questione di tifosi avversari nello stesso settore: “Poter assistere a una partita fianco a fianco di persone che tifano un’altra squadra dovrebbe essere la normalità. Occorre cogliere al balzo queste aperture da parte delle autorità: la convivenza deve essere normale. Si dovrà pensare solo ad assistere ad un grande spettacolo senza badare ai colori del cuore delle persone sedute al proprio fianco".

