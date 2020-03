Lazio, il programma scudetto ora cambia: Inzaghi spera di ritrovare Acerbi e Marusic

ROMA - La Lazio rallenta, lo fa da prima in classifica in Serie A. Ora, per via dello slittamento del calendario, ci sono dodici giorni a disposizione per tirare un po’ il fiato e recuperare gli infortunati. La trasferta a Bergamo contro l’Atalanta dovrebbe giocarsi il 15 marzo. L’unico pericolo? Perdere il ritmo e la condizione, abbassare la guardia. A Simone Inzaghi e al suo staff l’obbligo di tenere accesa la voglia e la grinta vista fin qui.

Lazio, ecco il primo posto: Bologna battuto 2-0

Cambi di programma

In attesa dell’ufficialità da parte della Lega Calcio, Atalanta-Lazio dovrebbe giocarsi il 15 marzo, con i biancocelesti di nuovo in campo venerdì 20 con la Fiorentina allo stadio Olimpico. Poi di nuovo stop per via della sosta delle nazionali. Tradotto: due partite in un mese, con il ritorno a giocare domenica 5 aprile in trasferta a Torino. L’anticipo del venerdì non poteva più essere della Juve, impegnata mercoledì 17 marzo nel ritorno degli ottavi di Champions League con il Lione. Così toccherà alla Lazio contro la Fiorentina (ore 20.45). Dopo la doppia sosta ecco il Milan in casa alla vigilia di Pasqua, poi si va a Lecce, Sassuolo all’Olimpico nel turno infrasettimanale del 22 aprile, domenica 26 a Udine e il 3 maggio la super sfida in casa della Juventus. Infine il 10 maggio con il Cagliari, il 13 la trasferta a Verona, il Brescia in casa (17 maggio) e chiusura del campionato a Napoli.

In attesa dei recuperi

Lo staff medico in questi giorni potrà gestire al meglio i recuperi degli infortunati. Acerbi e Marusic, ai box per problemi muscolari, ringraziano. Il loro recupero procede bene, potrebbero tornare nel match contro l’Atalanta al meglio. Stesso discorso per Luis Alberto, affaticato dopo la super partita con il Bologna. Lo spagnolo rallenta e si è affidato al suo fisioterapista di fiducia. Tireranno un po’ il fiato anche Immobile, Milinkovic, Leiva e Radu, spesso provati a fine di ogni partita. Da capire anche se Jordan Lukaku, con questo ulteriore tempo a disposizione, possa tornare utile nel rush finale. Per Lulic invece, possibile rientro ad inizio aprile. Discorso diverso per chi fino ad ora ha giocato poco: Parolo, Bastos, Correa (reduce da un infortunio), Adekanye e Vavro hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. Possibile un’amichevole sabato con la Primavera (campionato fermo).