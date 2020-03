Lazio, il ct della Romania chiude il caso: “Radu non tornerà in nazionale”

ROMA - Lazio e basta, Stefan Radu non tornerà in nazionale. Per il difensore biancoceleste, nelle ultime settimane, si era riaperta la possibilità di vestire la maglia del suo paese in vista degli spareggi per Euro20. Ma niente da fare. Il ct Mirel Radoi, ai microfoni di ProSport, ha spiegato definitivamente: “Ho parlato con Radu e la sua decisione non è cambiata. Non tornerà in nazionale. Voglio precisare che non ci sono problemi tra noi e nemmeno con la Federazione. Questa è semplicemente una sua decisione che ha preso in passato. Ha 33 anni, è la sua scelta. Non nego però, che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui per il bene della Romania”. La chiosa di Radoi non lascia altri motivi per parlarne ancora: “Ci tengo a precisare che non ho nessuna colpa sulla decisione di Stefan. Anzi, vorrei chiudere questo argomento in vista dei prossimi impegni in campo”.

