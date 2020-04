Lazio, Correa sente la mancanza di Desirée: “Con te sarebbe più facile”

ROMA - Si allena, cucina, guarda la tv e gioca alla PlayStation. Nonostante questo, Joaquin Correa, sente la mancanza della sua ragazza. Il giocatore della Lazio è da solo dopo l’allarme Coronavirus, Desirée non è più riuscita a rientrare in Italia da un viaggio di lavoro negli Stati Uniti. La modella spagnola sta passando questo periodo a Siviglia con la sua famiglia. Le notizie anche in Spagna sono tragiche, il bilancio di contagiati e morti da Covid-19 è gravissimo. Nonostante questo, su Instagram, ha postato uno scatto di un recente servizio fotografico e la frase: “Tutto passerà, tutto andrà bene. Restiamo positivi”. Correa sotto ha subito commentato: “Con te sarebbe più facile”. Un messaggio accompagnato anche da un cuore. Il Tucu e Desirée resteranno lontani ancora per un po’. Tempi migliori arriveranno, ma per il momento meglio restare tutti a casa.

Lazio, lady Correa incanta ancora in allenamento