Lazio, ‘gioco aperitivo' tra Immobile e la sua Jessica

ROMA - Dall’allenamento di coppia al gioco aperitivo. Ecco Ciro Immobile e Jessica Melena sfidarsi in casa: bicchiere in testa per entrambi e squat. L’obiettivo? Non far cadere l’acqua. Il video, postato dalla moglie del bomber della Lazio su Instagram, ha mostrato un Ciro un po’ in difficoltà. Squat quasi totale per Jessica, minimo quello dell’attaccante. Che infatti accusa le prese in giro sui social della sfidante: “Ma smettila, devi andare giù imbroglione!”. I due continuano a far divertire i follower: dagli allenamenti in due con tanto di bacio, alle videoricette (finte) di fantastiche torte. L’affiatamento di coppia passa anche per questi momenti. I due fanno sempre squadra. Anche se alla fine del gioco del bicchiere, parte il gavettone da parte della bella Jessica. E Ciro accusa con una risata.