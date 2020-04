Lazio, Leiva: “Giusta l'operazione. Tornerò al massimo”

ROMA - E alla fine Lucas Leiva ha deciso, di comune accordo con la Lazio, di operarsi al ginocchio. Intervento flash di pulizia e di regolarizzazione del menisco. Il brasiliano conviveva con un dolore costante, le terapie conservative non avevano dato il risultato sperato. Lo staff sanitario biancoceleste ha stimato un possibile rientro tra 30-40 giorni: verrà sfruttato tutto lo stop in campionato, Inzaghi spera di riavere il suo centrocampista pronto per il rush finale. E Leiva, su Instagram, ha lasciato il suo messaggio: “Nella vita dobbiamo sempre pensare ad andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere mettendo le cose a posto. Ho sfruttato questo momento di stop per riparare qualcosa che non andava. Adesso inizio la seconda fase: riprendere la migliore forma per tornare con la massima forza. La pace mentale aiuterà il corpo a reagire nella riabilitazione. Tornerò tra un po. Grazie mille per i messaggi di supporto”. La Lazio conta di riaverlo al top entro fine maggio. La missione è partita.