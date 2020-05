Immobile, altra maglia all'asta: i fondi andranno all'Ospedale Bambino Gesù

ROMA - Scende in campo ancora volta Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio abbraccia un’altra causa benefica, quella targata Shirtum con il nome ‘The Biggest Game’. La campagna è globale e raccoglie tutte le casacche dei più grandi calciatori del mondo: da Dybala a Morata, passando per Modric, Rakitic, James Rodriguez, Iniesta e tanti altri. Immobile, su Instagram, ha lanciato l’asta: “Ho deciso di donare questa mia maglia per aiutare in prima persona nella lotta contro il Coronavirus. Donando €5 o più può essere tua e insieme aiuteremo l’Ospedale Bambino Gesú, di Roma”. Ciro aveva già messo all’asta una sua maglia attraverso la fondazione Cannavaro - Ferrara per il popolo di Napoli in difficoltà. Da quando è alla Lazio ha dimostrato molta vicinanza all’ospedale pediatrico capitolino. Gesti che valgono molto più di un gol.

