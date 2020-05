Lazio, Immobile: “Importante tornare agli allenamenti. Voglio ripartire con la Serie A”

ROMA - Scalpita, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non vede l’ora di tornare ad allenarsi a Formello. In forma individuale, le sedute dei biancocelesti dovrebbero riprendere da mercoledì. “È fondamentale tornare nel nostro ambiente, perché stare nel centro sportivo dove ci alleniamo ci garantisce la sicurezza di stare sempre sotto controllo e di poterci allenare nel migliore dei modi", le parole di Ciro al Tg Sport di Rai 2. Il bomber biancoceleste ha poi continuato: “Ovvio che il nostro è uno sport di gruppo e quando ti alleni singolarmente è difficile e mentalmente è molto differente. La Serie A? Quando si parla di ricominciare in sicurezza siamo i primi a volerlo fare, anche perché poter tornare a fare il nostro lavoro, divertirci e far divertire la gente è ovvio che ci fa piacere". Prima i test medici, poi la ripresa vera e propria delle sedute. Dopo una quarantena lunga fatta di allenamenti casalinghi, i giocatori della Lazio potranno finalmente indossare di nuovo gli scarpini e correre su un campo vero.