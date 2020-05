Lazio, foto dei tifosi allo stadio Olimpico: allo studio l'iniziativa

ROMA - Una certezza c’è qualora si dovesse tornare a giocare in Serie A. Le partite saranno disputate a porte chiuse. L’essenza del calcio, i tifosi, saranno a casa davanti alla tv o attaccati alle radio. Ecco perché tante società, tra cui la Lazio, stanno pensando a delle possibili soluzioni per avere lo stadio un po’ meno vuoto. Il direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato dell’iniziativa: “La società ha pensato, nell’ipotesi della ripresa del campionato, di poter dare la possibilità ai tifosi della Lazio di esserci. Vi anticipo che ci stiamo lavorando, la prossima settimana il tutto sarà operativo. Daremo la possibilità a chi lo vuole di essere presenti allo stadio tramite la loro foto, che posizioneremo al proprio posto. Vi spiegherò poi come partecipare, si sta costruendo una pagina dedicata per partecipare a questa iniziativa". Il calcio si prepara ad entrare dentro una nuova e momentanea era a causa del Coronavirus. In Germania, dove il campionato è già ripreso, zero tifosi sugli spalti, mascherine in panchina, esultanze particolari e palloni sanificati. E il Borussia Mönchengladbach ha già dato il via all'iniziativa dei 'tifosi cartonati': vendute più di 12mila sagome. All’Olimpico probabilmente vedremo tutto ciò, con i tifosi della Lazio presenti in foto allo stadio e, contemporaneamente, a casa a tifare.

