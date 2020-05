Lazio, Bastos fa il maestro: in scena le lezioni di biliardo alla moglie

ROMA - Bastos e Nerika si sono sposati ad inizio anno, un mese fa hanno ricevuto la bella notizia: presto saranno genitori. Il difensore della Lazio e la moglie hanno praticamente fatto una luna di miele in quarantena, utile per rafforzare ancora di più il loro rapporto. Sono ricominciati gli allenamenti a Formello, l’angolano passa molto meno tempo a casa. Ma la sera ha occhi e testa solo per la sua dolce metà. Tanto che ha iniziato a darle lezioni di biliardo. Il tavolo, nel bel mezzo del salotto, è il terreno ideale per passare un po’ di tempo e insegnare qualche colpo con la stecca. Bastos dovrà riflettere anche sul futuro. In attesa che si riparta con la Serie A, deve convincere Inzaghi e Tare. Il contratto è in scadenza nel 2021, incontri per il rinnovo non sono previsti. Ventinove anni e una famiglia pronta ad allargarsi. La sua sarà anche una scelta di vita. Cercare di rimanere a Roma insieme alla sua Nerika e al figlio che presto arriverà, o andare altrove. Tempo per riflettere ancora c’è, aspettando il campo. Vuole guadagnarsi lì, con il lavoro e le belle prestazioni, la sua permanenza in biancoceleste.