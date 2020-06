Lazio, allarme Milinkovic: problema al ginocchio, attesa per gli esami

ROMA - Tanto lavoro atletico, poi finalmente il pallone. A Formello la Lazio continua la preparazione in vista della ripresa della Serie A. Sorrisi e ritmo intenso, poi nel finale suona l’allarme Milinkovic. Nella partitella Sergej alza bandiera bianca, problemi al ginocchio per lui. Si è subito fermato, è rientrato negli spogliatoi. Nel pomeriggio effettuerà immediatamente gli esami del caso nella clinica Paidea. Si spera in un nulla di grave.

Gli altri

Leiva è completamente recuperato, nella seduta odierna non ha nemmeno il fratino da jolly. É a pieno servizio. Strakosha lavora a parte, si sta gestendo, vuole rientrare piano piano dopo il problema al piede. Non partecipa alla sfida finale. Corsa a parte per Vavro, il difensore slovacco a breve terminerà il suo lavoro differenziato e tornerà regolarmente in gruppo. Domani altri tamponi. Sotto esame anche Proto e Lulic, rientrati dall’estero.