Atalanta-Lazio, Inzaghi ha deciso: niente ritiro

ROMA - No al ritiro lungo. Si agisce anche di psicologia: serve la massima concentrazione, eppure meglio non stressare troppo la squadra. La Lazio riprenderà il proprio campionato il 24 giugno a Bergamo (21.45), il piano trasferta è al vaglio e verrà definito nelle prossime ore. Ma una decisione sembra essere stata presa: sul calendario, salvo ripensamenti, saranno cerchiati in rosso soltanto la data della partita e la sua vigilia. Scartata l'idea di un ritiro prolungato a Formello: si lavorerà nel centro sportivo come se fosse una settimana tipo e poi si partirà il 23 giugno, un giorno prima della sfida con l'Atalanta. Per qualche giorno era stata ipotizzata una strada diversa: una settimana chiusi nel quartier generale biancoceleste per ritrovare la massima determinazione dopo quasi quattro mesi dall'ultimo match ufficiale (Lazio-Bologna del 29 febbraio). Una scelta, quella di Simone Inzaghi, che ha tenuto in considerazione le tante gare ravvicinate: controproducente sovraccaricare i calciatori, più vantaggioso lasciarli "liberi" almeno fino alla ripartenza. Tra una giornata e l'altra, dalla fine di giugno in poi, sarà come vivere insieme visto il poco riposo previsto. Ecco perché la Lazio non cambierà le sue abitudini: una seduta al giorno, compresa la rifinitura di martedì 23, e soltanto dopo si lascerà Formello per raggiungere una località nei pressi di Bergamo, zona rossa durante l'emergenza coronavirus. [...]

