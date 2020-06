“La Lazio segue Borré del River Plate”

ROMA - L’ultimo nome accostato alla Lazio arriva dalla Spagna: Santos Borré, attaccante classe 1995 del River Plate. Il colombiano vuole tornare a giocare in Europa: nel 2016 l’arrivo in Spagna (preso dall’Atletico Madrid, girato in prestito al Villarreal), poi al River Plate. In Argentina è rinato. Contratto in scadenza nel 2021. Secondo il portale Don Balon ci sono tante squadre sulle sue tracce, tra cui il club biancoceleste.

Il profilo

Borré è una prima punta vera. In Colombia, quando segnava di continuo, era soprannominato la Maquina, la Macchina. Ha pagato il grande salto in Europa, in Liga non è riuscito ad imporsi. Al River Plate invece, è diventato uno dei migliori attaccanti in circolazione. Quest’anno 21 presenze, 13 gol e 2 assist. L’attaccante per la prossima stagione, la Lazio, lo ha già segnato in lista: Luis Suarez del Real Saragozza (ma di proprietà del Watford). La situazione di Borré è comunque particolare. Contratto in scadenza nel 2021, ma secondo alcuni media inglesi metà del cartellino del giocatore sarebbe ancora in mano all’Atletico Madrid. Don Balon, oltre alla Lazio, mette in fila anche Celta Vigo, Crystal Palace, Atalanta, Sampdoria e Udinese.