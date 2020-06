Lazio, ricordi Vargic? Ha appena firmato per il Koper

ROMA - Non una esperienza esaltante quella di Ivan Vargic alla Lazio. Il portiere, arrivato nel 2016 dal Rijeka, ha firmato il suo nuovo contratto con il Koper, club sloveno. Era già in prestito lì da febbraio. Il suo accordo con i biancocelesti scade il prossimo 30 giugno, ma è stato già ufficializzato il trasferimento tramite un post Instagram: “Firmato un contratto di due anni”. Vargic, 33 anni, con la Lazio ha totalizzato appena 3 presenze. Il ds Igli Tare lo ha spedito sempre in prestito: di nuovo al Rijeka, poi a Cipro tra le fila dell’Αnorthosis Famagusta e infine al Koper. Il portiere saluta Roma definitivamente, la sua carriera continuerà in Slovenia, dove prima dell’emergenza aveva totalizzato una sola presenza, contro il Brezice, match finito 1-1. Era lo scorso 7 marzo.