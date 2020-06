Lotito candidato sindaco di Roma? Ecco la verità

ROMA - Intervenuto ai microfoni de “Gli Inascoltabili” su Nsl Radio e Tv, Giuseppe Cangemi (Forza Italia) vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, si è espresso tra vari argomenti anche sulle voci relative a un’eventuale candidatura di Claudio Lotito, presidente della Lazio, alla carica di sindaco di Roma: «Non credo che il presidente Lotito abbia di queste aspirazioni. Fa bene il presidente della Lazio, ha tanti altri ruoli, non penso sia interessato a questo tipo d’incarico o comunque d’investitura. Invece il centrodestra deve trovare un candidato unito che sia credibile, che sia legato al territorio, che conosca bene i problemi di questa città e aggiungerei: vanno bene tutti tranne la Raggi».

Per essere più chiaro, Cangemi ha tenuto a illustrare quali debbano essere, a suo avviso, le priorità della futura aministrazione. Inserendono almeno uno prettamente sportivo: «Una città più pulita e più sicura. Non sono obiettivi irraggiungibili, come abbiamo visto altrove. Chi riuscisse a ottenere questi risultati sarebbe un sindaco da ricordare nella storia. Il candidato sindaco del centrodestra deve avere un’agenda politica snella: una città, partendo dalle periferie, più sicura e pulita. E una città con due stadi: uno per la Roma e uno per la Lazio. Magari cominciando da quello della Lazio». Qualche parola anche sul ritorno dei tifosi dopo l’emergenza: «Mi auguro che si arrivi presto a riaprire gli stadi, magari ripartendo da chi ha sottoscritto un abbonamento. Sarebbe un segnale positivo di una ripartenza che è sotto gli occhi di tutti, che deve essere sì effettuata in sicurezza ma che deve pure garantire un ritorno alla normalità».