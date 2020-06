Lazio, i tifosi caricano la squadra prima della partenza per Bergamo

FORMELLO - Appuntamento dalle 16, già da ieri sui gruppi social dei tifosi della Lazio circolava l’orario del ritrovo. I sostenitori biancocelesti, circa 500, tra cori e bandiere, hanno incitato la squadra in partenza per Bergamo. In pullman, i ragazzi di Inzaghi si sono mossi per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino, da lì il volo charter direzione Orio al Serio. Nottata a Bergamo, domani colazione, merenda e pranzo posticipati di un’ora. Al Gewiss Stadium poi, con fischio d’inizio alle ore 21.45, la sfida contro l’Atalanta. Si giocherà ovviamente a porte chiuse. I biancocelesti hanno fatto il carico di cori e applausi. Un passaggio su strada con il pullman breve, ma intenso. La squadra non sarà sola. Inizia così la ripresa in Serie A della Lazio. Inizia così il sogno scudetto, la 'missione Bergamo' è appena partita. Da qui altre 12 sfide per tentare qualcosa di storico.

I tifosi caricano la Lazio: cori e bandiere prima della partenza