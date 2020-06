La Lazio a Bergamo: fiori per onorare le vittime del Coronavirus

BERGAMO - Impossibile dimenticare quel lungo serpentone di camion militari con all’interno le bare delle vittime del Coronavirus. Una lenta e straziante processione che parte dalla chiesa del cimitero di Bergamo verso città limitrofe. Sono passati tanti giorni, ma il ricordo è ancora vivo. La Lazio, rappresentata da Marco Parolo e dal club manager Angelo Peruzzi, hanno deposto un mazzo di fiori nella chiesa del cimitero bergamasco. Un momento toccante in attesa di ripartire con il calcio questa sera. L’Atalanta aspetta i biancocelesti in un silenzio assordante. Si tornerà a giocare a calcio trovando un po’ di normalità dopo mesi difficili. Tanti i commenti anche dei tifosi sotto i post Twitter della società che ha immortalato il momento della consegna dei fiori. “Oltre i colori, rispetto e pace per i morti”.

