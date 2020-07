Lazio, ora lo scatto Champions: ecco quanti punti servono per la qualificazione

ROMA - Calcolatrice alla mano, ancora una volta. La Lazio fa i conti per centrare la qualificazione Champions League il prima possibile. Dopo due sconfitte consecutive serve suonare la carica e arrivare all’obiettivo stagionale il prima possibile. Dopo le vittorie di Napoli e Roma, rispettivamente contro Genoa e Parma, ai biancocelesti servono 5 punti per garantirsi la certezza aritmetica di chiudere la Serie A tra le prime 4.

Serie A, un mese per lo scudetto: il calendario di Juve, Lazio, Atalanta e Inter

Gli scenari

Napoli e Roma, vincendo le ultime sette partite, potrebbero arrivare a quota 72 punti. C’è il confronto finale tra gli azzurri di Gattuso e la Lazio all’ultima giornata. Un eventuale successo partenopeo con due gol di scarto (andata 1-0 all’Olimpico) e arrivo ex aequo, significherebbe sorpasso. Difficile pensare però, che i biancocelesti possano conquistare solo 4 punti da qui sino alla fine. Scenari complicati, ma non impossibili. Visto che si parla di matematica, tutte le opzioni devono essere analizzate. Certo è che la Lazio ha la possibilità di chiudere il conto ben prima. Si possono fare già 6 punti nelle due prossime partite con Sassuolo e Udinese. Poi andrebbero stappate un paio di bottiglie per il traguardo raggiunto. Senza dimenticare il sogno scudetto, che potrebbe essere ancora vivo. La matematica non esclude nemmeno quello.

Capitolo Coppe

C’è un altro tema che va considerato. La Lazio per andare sicura in Champions League deve garantirsi il terzo posto. Il quarto è legato ai risultati delle coppe sino ad agosto. L’Italia può portare in Champions League cinque società al massimo: le prime quattro classificate in campionato e l’eventuale vincente della Champions o dell’Europa League nel caso in cui non fosse già qualificata alla coppa dalle grandi orecchie attraverso il piazzamento in campionato. Il possibile successo della Roma in Europa League porterebbe cinque club italiani nella prossima Champions, escludendo l’arrivo degli uomini di Fonseca tra le prime quattro della Serie A. Un discorso valido anche per il Napoli se riuscisse a vincere la Champions. Atalanta e Inter sono ad oggi qualificate come la Lazio. Attenzione però, a non scivolare al quinto posto. Significherebbe attendere agosto per i verdetti finali.