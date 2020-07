Lazio, il problema infortuni è serio: 29 assenze in 6 partite

ROMA - “Le assenze e gli infortuni non siano un alibi”. Scritto e sottoscritto dal ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. Ma le tante assenze in casa Lazio sono un dato di fatto. Il primo problema di una squadra che non va più come prima del lockdown sono i giocatori assenti e non al meglio. Mancano uomini chiave e soprattutto giocano sempre gli stessi. E scendere in campo ogni tre giorni diventa dura veramente.

I numeri dall’infermeria

Gli infortuni stanno condizionando la squadra dalla ripresa. Nelle ultime sei partite, tra indisponibili e squalificati, si contano 29 assenze. Una media di quasi 5 per giornata. Da Atalanta-Lazio, quando mancavano Lulic, Marusic, Leiva, Adekanye e Luiz Felipe (5), al record di assenze in Torino-Lazio con out Lulic, Luiz Felipe, Leiva, Cataldi, Marusic e Adekanye (6). Calciatori fuori e quelli convocati nemmeno al meglio. Basti pensare alle condizioni precarie di Leiva (nelle ultime 3 partite), di Cataldi, Marusic (contro la Fiorentina), Correa (con il Torino), Luiz Felipe (con il Lecce). Tutti rischiati per mancanza di alternative. La speranza è quella di ritrovare al meglio qualche uomo chiave. La riscossa passa anche dall’infermeria.