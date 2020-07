Lazio, i soliti problemi di Inzaghi: Leiva non si allena, Luiz Felipe spera

FORMELLO - L’infermeria non si svuota mai in casa Lazio. La settimana che porta alla sfida con l'Udinese si apre con un’altra grande assenza: Lucas Leiva. Il brasiliano nell’ultimo periodo si è sempre allenato a singhiozzo. Non ha mai recuperato dal problema al ginocchio operato ad inizio aprile. Stamattina controlli in Paideia. Anche quando è sceso in campo non era al meglio. Adesso un nuovo stop.

I soliti problemi di Inzaghi

Riscaldamento atletico incentrato sulla propriocettività, poi la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. Chiusura con la solita partitella a metà campo. Non si allenano oltre a Leiva, Lulic, Marusic, Raul Moro e Correa. Poca scelta per Inzaghi nel fare la formazione per l’Udinese. Domani è già tempo di rifinitura. Luiz Felipe dovrebbe tornare in difesa, oggi si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni, terminando poi la seduta con una corsa defaticante. Cataldi in regia dal primo minuto, Jony pronto a tornare titolare sulla fascia sinistra.