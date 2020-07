Lazio, la probabile formazione anti-Juve: Luis Alberto ci prova, dubbi a sinistra

FORMELLO - Doveva essere un match da titolo quello con la Juve, poi le speranze della Lazio nel poter competere per lo scudetto sono quasi del tutto sfumate dalla ripresa in poi. Eppure i biancocelesti di Inzaghi, in difficoltà con un solo punto nelle ultime quattro partite, con il coltello tra i denti cercheranno di fare punti in ottica Champions League.

Lazio, giocano sempre gli stessi: ecco i giocatori con più minutaggio

Incognita fascia sinistra

L’allenatore Inzaghi ritrova Marusic e Raul Moro, che lavorano con il gruppo. Il montenegrino, out nelle ultime settimane, di sicuro non partirà dall’inizio. Ma il suo ritorno è importante nel rush finale di campionato. Il vero dubbio è sulla fascia sinistra, con Djavan Anderson, a sorpresa, che potrebbe spuntarla su Jony e Lukaku. I due non hanno mai convinto. Da quella parte serve un uomo dotato di grande corsa e stato di forma per fermare i velocisti della Juve, Cuadrado e Douglas Costa. Luis Alberto gestito anche oggi, non è al meglio, ma dovrebbe partire dall’inizio. È tra i giocatori più impiegati da Inzaghi da quando è ripartito il campionato. In caso di forfait, pronto Cataldi. In regia ancora Parolo, davanti Immobile con Caicedo.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.