Lazio, esulta anche lady Inzaghi: ecco il messaggio d'amore per il marito

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi agguanta il quarto posto matematico in campionato. Vuol dire Champions League quasi certa. Dopo la vittoria sul Cagliari, sul prato dell’Olimpico partono i festeggiamenti con abbracci e foto di gruppo. E il tecnico biancoceleste è apparso un po’ emozionato. Un’immagine che non è sfuggita alla moglie Gaia, che su Instagram ha celebrato il suo compagno di vita: “Vederti stringere le tempie è stato come sentirti dire: ‘Simone ce l’hai fatta’. Adesso fermati, calmati, respira. Mi hai stretto il cuore, so cosa c’è dietro questo traguardo, so tutto! Sei speciale amore mio e tutto quello che hai raggiunto è il frutto del tuo grande talento e amore per quello che fai! Fermati, respira e goditi i tuoi successi!”. E Pippo Inzaghi ha subito commentato: “Numero 1”. Sarà un’estate speciale per la famiglia Inzaghi: il tecnico della Lazio diventerà padre per la terza volta. Una grande festa per il lieto evento e non solo: ci sono da celebrare pure i successi dei fratelli, diventati ormai grandi allenatori.