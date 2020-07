Lazio, Luis Alberto ha rinnovato: a breve l'ufficialità

ROMA - Il Mago, il re degli assist continuerà ancora con la Lazio. La pandemia aveva bloccato la situazione, ora però è tutto fatto: Luis Alberto ha rinnovato. Ieri il suo agente Miguel Alfaro Garcia è stato a Formello. Limati gli ultimi dettagli: allungato il rapporto sino al 2025 con un sostanzioso adeguamento dello stipendio, che potrebbe arrivare sino a 3 milioni di euro (base di 2,7 più vari bonus raggiungibili tra gol e assist).

Presto l’ufficialità

Si attenderà la fine del campionato per dare l’ufficialità del rinnovo. Ormai però non ci sono più dubbi, la Lazio e Luis Alberto avanti ancora insieme verso la Champions League. A Formello sono iniziate le manovre dei rinnovi: ora lo spagnolo, poi tocca a Immobile. La missione per blindare i propri gioielli è appena partita. Luis quest’anno sta giocando una grande stagione: 15 assist, per ora è il re, solo il Papu Gomez (14), può togliergli lo scettro. A Napoli, così come Immobile, lui si gioca tutto. Le stelle biancocelesti pronte a brillare ancora.