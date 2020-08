Lazio, Mihajlovic fan di Milinkovic: gioca a calcio con i pantaloni del Sergente

SARDEGNA - Tutti al mare, ma senza dimenticare di mantenersi in forma. E se c’è un campo da calcio e un gruppo di amici, viene facile organizzare una partitella. In un lussuoso resort della Costa Smeralda, ecco il match con il giornalista Gabriele Parpiglia, Flavio Briatore, Paolo Bonolis, Dario Marcolin, Rovazzi, Sinisa Mihajlovic e tanti altri. L’allenatore del Bologna sceglie i pantaloncini della Lazio con il numero di Milinkovic (21) e la maglia del Boca Juniors. E a cena arriva anche il suo amico Ibrahimovic. Per Zlatan però, niente partita in campo. A dare il calcio d’inizio è stato il cantante Rovazzi. Un tocco al pallone poi è fuggito subito. Il tecnico serbo sta passando le vacanze in Sardegna con tutta la famiglia. La ripresa con il Bologna è fissata per il 24 agosto, dal 27 poi, tutti a Pinzolo per il ritiro.

Lazio, le vacanze del Sergente Milinkovic: con lui ci sono fidanzata e sorella