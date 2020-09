Lazio, tra Inzaghi e Lotito trattativa aperta

AURONZO - Garanzie di mercato e rinnovo più ricco, ecco le avances. Lotito da lunedì sera ci sta provando con Inzaghi, il corteggiamento è iniziato, chissà se sortirà subito effetti e porterà al sì. Simone per giorni è stato sulle sue, s’è presentato col muso in ritiro, voleva almeno Muriqi e Fares in squadra. E ha sempre la possibilità di restare in scadenza, per quanto sia sconveniente nella gestione di uno spogliatoio. Simone, un anno fa, preferì firmare per un anno, non voleva diventare “ostaggio”, mise alla prova il presidente sul mercato. L’atmosfera è cambiata, ci sono delle riserve da eliminare.

Patric: "La Lazio farà una grande Champions. Reina? Ha tanta esperienza"

Lazio, Reina subito protagonista: rigore parato in amichevole

L’incontro

Per Lotito e Inzaghi è stata galeotta la cena di lunedì. Il presidente ha partecipato ai festeggiamenti per il 38º compleanno di Reina, ne ha approfittato per convocare il tecnico e il suo staff. E’ partita così la maxi-operazione rinnovo, comprende anche i collaboratori di Simone, tutti in scadenza nel 2021: è pronto l’adeguamento. S’attendono conferme sull’offerta presentata dal patron e sul suo esito. Lotito avrebbe presentato a Inzaghi la famosa proposta di due anni di contratto (scadenza 2023) più opzione fi no al 2024. L’ingaggio dovrebbe salire da 2 milioni più bonus a 3 milioni più bonus. Meglio attendere lo sviluppo degli eventi prima di lanciarsi in pronostici positivi o negativi. Il clima che si respirava lunedì era disteso, non è mancata la tradizionale partita a carte[...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio