Lazio, ecco la maglia per la Champions League 2020/21

AURONZO DI CADORE - Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore la Lazio ha presentato ufficialmente le divise 2020/21 che i biancocelesti indosseranno in occasione del ritorno in Champions League. Dopo la prima classica, la seconda blu scuro e la terza fluo, la Macron ha ripreso il design della maglia celebrativa per i 120 anni indossata nella scorsa stagione da gennaio in poi.

Diaconale: "Obiettivo scudetto"

Fares alla Lazio, affare in chiusura

Stavolta la banda nera, bordata d'oro come il logo della Lazio e dell'azienda italiana, è continua e non si interrompe al centro del petto, un dettaglio ripreso anche nel colletto - che sul retro riporta la scritta in oro S.S Lazio - e sul bordo delle maniche. I pantaloncini saranno bianchi e i calzettoni celesti, mentre le maglie da portiere saranno nere con la banda centrale color argento.