Lazio, Milinkovic è tornato. A riposo Leiva e Lukaku

FORMELLO - La Lazio viaggia verso l’amichevole di sabato contro il Benevento. Inzaghi ritrova i suoi nel tardo pomeriggio e riabbraccia Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente, alle prese con un affaticamento muscolare, torna a lavorare in gruppo per metà seduta. Durante le prove tattiche poi, si defila e continua a sudare a parte. Nella partita di sabato non verrà schierato.

Gli assenti

Anche Alessandro Matri assiste alla seduta dei biancocelesti, ormai è uno degli spettatori fissi. L’ex attaccante è entrato nello staff di Tare, ma rimane molto vicino alla squadra. Si allena in gruppo Cataldi, l’infortunio alla caviglia è risolto, da due giorni sta con i compagni. Assenti invece Lukaku e Lucas Leiva. Per loro dovrebbe trattarsi di semplice riposo. In infermeria Vavro e Luiz Felipe. In campo non si vede il nuovo acquisto Fares. Ha svolto le visite mediche, ma deve ancora essere ufficializzato. Forse venerdì sarà il suo giorno.