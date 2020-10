Lazio, il quadro delle cessioni: in tre alla Salernitana. Lukaku, sì all'Anversa

ROMA - Nessun affare in entrata in casa Lazio all’ultimo giorno di mercato. É arrivata solo l’ufficialità di Wesley Hoedt. Il ds Tare si è concentrato sulle uscite. Prestiti per Adamonis, André Anderson e Dziczek alla Salernitana. Questo il comunicato della società granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo del portiere classe ’97 Marius Adamonis, del centrocampista classe ’98 Patryk Dziczek e dell’attaccante classe ’99 André Anderson Pomilio Lima”. Niente da fare invece per Kiyine, che rimane in biancoceleste. Potrebbe non entrare in lista campionato.

Lazio-Manchester United feeling di mercato: ecco chi ha giocato per entrambe le squadre

Lukaku e non solo

Jordan Lukaku è in Belgio, si è accasato all’Anversa in prestito con diritto di riscatto. Manca l’ufficialità. Si attende anche quella per Adekanye al Cadice (come Durmisi). Entrambi non erano più nei piani di Simone Inzaghi. Sulla sinistra è arrivato Fares, in attacco Muriqi. La Lazio chiude così questa sessione di calciomercato sfoltendo la rosa.