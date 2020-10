Leiva, tra calcio e studio: iniziato il percorso da manager

ROMA - Pausa campionato per le nazionali, la Lazio si allena ogni giorno a Formello, ma gli impegni quotidiani, senza le partite, sono ovviamente di meno. E Lucas Leiva ne ha approfittato per concentrarsi anche sullo studio. Ha iniziato infatti a frequentare, online, il Cruyff Institute, scuola fondata dal mitico e leggendario Johan. Vengono proposti vari corsi con al centro lo sport: management, marketing, sponsorship, coaching e football business. Il brasiliano, da casa, segue le videolezioni al pc durante i suoi momenti liberi.

Quale futuro

Leiva a 33 anni non pensa al suo addio al calcio, è una cosa ancora troppo lontana. In una recente intervista, tra l’altro, ammetteva: “Non escludo un ritorno in Brasile. Ho ancora molto da dare alla Lazio, sto pensando al presente. Di sicuro, se dovessi tornare in Brasile la mia prima scelta sarà il Gremio”. Con i biancocelesti contratto in scadenza nel 2022. É il perno della squadra, un uomo fondamentale. Giocherà ancora per molto tempo. Ma di sicuro l’ex Liverpool ha le idee chiare sul futuro: rimanere nel mondo del calcio, diventare un allenatore, forse un dirigente. Uno con la sua personalità ed esperienza può fare tutto.