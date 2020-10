Champions, tre positivi al Covid nel Club Brugge. Salteranno lo Zenit

BRUGES - Il Club Brugge partirà per Sanpietroburgo con tre assenze importanti. I belgi, attesi domani alle 18.55 dallo Zenit, dovranno fare a meno di Simon Mignolet, Odilon Kossounou e Michael Francique, risultati positivi al Coronavirus. Inoltre, la squadra di Bruges ha comunicato che anche l'amministratore delegato, Vincent Mannaert, è rimasto in Belgio dopo aver contratto il virus. Una brutta tegola per il tecnico Philippe Clement che, dopo aver perso il difensore Simon Deli nella sfida contro lo Standard Liegi, pareggiata 1-1, dovrà rinunciare anche agli altri tre membri della squadra. Si prevede un esordio in questa edizione di Champions League tutt'altro che semplice per i nerazzurri che apriranno il Girone F, lo stesso della Lazio che affronterà il Borussia Dortmund allo Stadio Oloimpico sempre domani, ma alle 21. Alla vigilia del match contro i gialloneri, Simone Inzaghi ha già tenuto la conferenza stampa di rito, affiancato da Ciro Immobile.