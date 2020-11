La Lazio e i casi Covid: "Positività confermate. Ma criticità nei tamponi Uefa"

ROMA - Tiene sempre banco la questione Coronavirus in casa Lazio. C'è un'indagine della Procura Federale sulla situazione tamponi a Formello e le discrepanze tra quelli "campionato" e quelli "Uefa". E nel mirino ci sono i casi Immobile, Strakosha e Leiva, positivi per la Champions League, non per la Serie A. E il club biancoceleste ha fatto una nota per chiarire le situazioni: "In relazione alle notizie stampa apparse sui diversi organi di informazione, si comunica che la S.S. Lazio è in stretto contatto con le autorità statali e con le istituzioni sportive nazionali e internazionali con le quali dialoga da diversi giorni nel rispetto delle norme e dei protocolli applicabili".

