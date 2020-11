Caos tamponi alla Lazio: la mossa a sorpresa di Lotito per Immobile

ROMA - Il test è da macchina della verità. Il popolo laziale e l’Italia intera, amici e nemici, aspettano di conoscere i nuovi dati molecolari e sierologici di Ciro Immobile, si indaga sull’ispezione delle sue funzioni biologiche. I dati saranno annunciati tra oggi e domani, al massimo 24 ore prima di Lazio-Juventus (domenica ore 12,30). Lotito, mossa che lo caratterizza, ieri ha sorpreso tutti: ha fatto svolgere i tamponi ad alcuni dei giocatori fermi, tra cui Luis Alberto (risultato negativo) e probabilmente Ciro (non si sono diffusi esiti), presso un altro laboratorio (sarebbe presente sul territorio romano) e non tramite il Futura Diagnostica di Avellino che segue di norma i biancocelesti. Lo avrebbe fatto per avere un terzo giudizio rispetto al laboratorio Futura e il Synlab di Firenze cui si riferisce l’Uefa. Un giudizio che ha certificato la negatività del Mago spagnolo a fronte della positività dell’Uefa. Luis, con un post su Instagram, ha annunciato la negativizzazione pubblicando l’immagine del referto (anche la moglie è negativa). Il rebus da sciogliere è questo: il Mago è fermo dal 27 ottobre, i 10 giorni di stop che devono osservare i positivi asintomatici scadrebbero oggi (cui deve far seguito una visita medica completa).

Lazio, altra graffiata di Caicedo! Con lo Zenit è 1-1

Luis Alberto contro la Juve, si saprà nelle prossime ore

Luis è sul filo. Se il suo caso è questo, Inzaghi può sperare di averlo contro la Juve, si capirà nelle prossime ore. Il giro completo dei tamponi, affidato alla Futura Diagnostica, è in programma stamattina alle 9 per il resto della squadra. Immobile, marchiato con quella “N” che sta per indicare il genoma “N” al quale è risultato positivo martedì (famiglia dei coronavirus, non per forza specifico del Covid), spera nell’ok per giocare domenica dopo l’alt imposto dall’Uefa, corte suprema europea che non fa distinzioni tra geni. «E’ ridicolo che Immobile venga indicato come un untore», è lo spot promosso ieri dal dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio.

Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola