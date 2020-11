Peruzzi: "La Lazio è unita, il gruppo c'è sempre"

ROMA - Non un momento facile per la Lazio. C'è il caos tamponi a tenere banco a Formello. Situazione delicata, ma che dovrà essere messa da parte perché il campo dice Juve. Sfida ai bianconeri per i ragazzi di Inzaghi, con qualche assenza che si farà sentire. Nel pre partita dell'Olimpico, il club manager Angelo Peruzzi, ha detto la sua ai microfoni di Dazn: “Nonostante le defezioni, siamo riusciti a portare a casa risultati. Ci fa piacere, il gruppo è unito e nel momento del bisogno c’è sempre. A prescindere dalle motivazioni, se ti manca qualcuno la squadra perde. Cerchiamo di sopperire alle assenze come fatto fino adesso. Quando incontri la Juve non devi dire nulla ai ragazzi".