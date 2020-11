Ultras Lazio, sgomberata la sede di via Amulio. Raggi: "Locali liberati"

ROMA - È in corso in zona Colli Albani lo sgombero della storica sede degli ultras della Lazio (ex Irriducibili) di via Amulio, da parte della Polizia di Stato. Si tratta infatti di locali di proprietà dell'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Sul posto stanno operando gli agenti della Digos e della Squadra mobile.

Anche la sindaca Virginia Raggi ha commentato su Twitter l'operazione: "Roma ringrazia le forze dell'ordine per il sequestro della sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell’Inail. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c’è spazio per violenze e prepotenze. Avanti a testa alta per ripristinare legalità".