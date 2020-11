Immobile, fine della quarantena: mercoledì le visite in Paideia

ROMA - L'incubo positività al Coronavirus è terminato per Ciro Immobile. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'attaccante della Lazio ha terminato l'isolamento domiciliare. Mercoledì si sottoporrà alle visite di controllo nella clinica Paideia, a Roma.

Fine dell'incubo

Il sesto tampone sarebbe risultato decisivo per negativizzarsi definitivamente. Il bomber si trascinava la reattività al gene N da fine ottobre. Fu la Uefa a mettergli il blocco prima di Bruges-Lazio. Da venerdì 6 novembre poi, sei test totali e dieci giorni di isolamento. Tutto finito. Le visite mediche sono d’obbligo per tornare all’attività agonistica. Ciro scalpita, vuole subito tornare in campo. E a questo punto potrà partecipare anche alla trasferta di Crotone.