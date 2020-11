Immobile subito a Formello: allenamento con la squadra

FORMELLO - Si riaprono i cancelli del centro sportivo della Lazio per Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è tornato dopo l'assenza per via del Covid: tra i primi ad arrivare al campo per l’allenamento, tanta è la voglia di infilare gli scarpini e ritrovare il pallone. Su Instagram ha immortalato l’arrivo: “Sono tornato”, ha scritto.

Lazio, l'arrivo di Immobile in Paideia

Subito da Inzaghi

Immobile è uscito dall’incubo tamponi. Non si allena da martedì 3 novembre e non gioca dall’ultima mezz’ora di Torino (domenica 1 novembre). Sono passati tanti giorni, ma a casa si è sempre allenato con un personal trainer (online). Subito in campo con il resto dei compagni alle 15.30. Si candida per una maglia contro il Crotone. Ha fame e voglia, il calcio gli è mancato troppo.