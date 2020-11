Inzaghi: "Lazio presuntuosa. Ora con il Borussia cerchiamo il riscatto"

ROMA - Brutta Lazio, l'Udinese festeggia all'Olimpico. I biancocelesti perdono 3-1: prestazione non all'altezza, Simone Inzaghi arrabbiato. Niente aggancio alla zona Champions League. Il tecnico biancoceleste, ai microfoni di Dazn, ha commentato: “Brutta sconfitta oggi, siamo stati presuntuosi, poco umili. Sapevamo la partita che avrebbe fatto l’Udinese. Siamo tutti responsabili, io in primis, serviva qualcosa in più. C’è la Champions, possiamo riscattarci, guardiamo avanti. Loro hanno fatto un grande match. Non abbiamo vinto un duello, una seconda palla, siamo delusi, ci sta. Venivamo da buoni risultati, ma se non giochi perdi meritatamente come successo oggi”.