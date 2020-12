Immobile disse: “Somiglio a Paolo Rossi”

Immobile e la somiglianza con Rossi

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, in una recente intervista ai canali ufficiali della Nazionale, disse: “Un attaccante dell'Italia che mi ha ispirato? Quando c’erano Toni, Gilardino, Del Piero, Totti, Inzaghi guardavo loro, è la Nazionale che ricordo con più felicità perché ha vinto il Mondiale. Poi però tutti mi hanno detto che somiglio a Paolo Rossi e così mi sono visto qualche suo video”. A Paolo Rossi piaceva Immobile. Da opinionista, durante l’ultima stagione incredibile del bomber biancoceleste, disse: “Immobile sta viaggiando a ritmi incredibili. Ha raggiunto la definitiva maturità e mi chiedo: dove può arrivare se continua così? Oltre i 40 gol? Certo, è una possibilità, dipende anche da come lo sosterrà la Lazio. Però questo Immobile è una garanzia e spero duri fino a Euro 2020. Mi sembra più leggero, come se si fosse tolto di dosso la preoccupazione di chi si sente responsabile di tutto”. La benedizione di Rossi per Immobile per il prossimo Europeo. Ciro avrà una responsabilità in più: far sognare l’Italia intera come fece quel ragazzo di Spagna ’82.