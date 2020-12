Simone e Filippo Inzaghi vincono il Premio Santin

ROMA - Un abbraccio tra fratelli, poi tra due allenatori. Ecco Simone e Filippo Inzaghi pronti a sfidarsi nel match di martedì sera tra Lazio e Benevento. I due, prima del fischio d’inizio, riceveranno anche il Premio Piero Santin. Lo ha annunciato il club campano attraverso un comunicato: “Martedì 15 dicembre, allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, il Comitato Promotore del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, che lo scorso 19 ottobre ha assegnato il Premio “Piero Santin” ai mister Filippo e Simone Inzaghi e al presidente Oreste Vigorito, consegnerà ufficialmente i riconoscimenti prima della gara Benevento-Lazio. Il Premio “Piero Santin”, giunto quest’anno alla seconda edizione, è un riconoscimento istituito per onorare la memoria del tecnico istriano, ma cavese di adozione Piero Santin, autentica icona per lo sport metelliano, scomparso nel dicembre 2017. Ha anche allenato il Benevento in tre stagioni diverse”.