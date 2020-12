Inzaghi carica: "Milan squadra top, ma vogliamo chiudere l'anno in bellezza"

ROMA - La bella vittoria sul Napoli ha ridato entusiasmo alla Lazio. Ora c'è il Milan dell'ex Pioli per i biancocelesti. I rossoneri viaggiano spediti in campionato, sono al primo posto e credono allo scudetto. Ecco che la squadra di Inzaghi è chiamata ad un'altra grande prova. Il tecnico, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha detto la sua sulla partita e non solo: "Il nostro obiettivo è quello di dare continuità all’ottima prova offerta contro il Napoli. Dobbiamo provare a mettere in campo una prestazione importante contro la prima della classe, contro la squadra più in forma del campionato. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come il Milan, ma andremo a Milano con la voglia di svolgere questa trasferta al meglio".