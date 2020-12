Lazio, la ripresa il 29: da valutare Correa

Le condizioni dei giocatori

Occhi puntati su Joaquin Correa, che ha pagato la mezz’ora contro il Milan (poi sostituito) quando già non era al meglio per via di un fastidio muscolare al polpaccio. Nei prossimi giorni effettuerà dei controlli in Paideia, si teme lo stiramento e dunque uno stop di circa 30 giorni. Fuori ancora Fares, che non riuscirà a recuperare nemmeno per Genoa, Fiorentina e Parma. Ci proverà per la Roma (15 gennaio). Inzaghi incrocia le dita in attesa di Acerbi e Leiva. I due potrebbero farcela per la ripresa degli allenamenti, con loro anche Parolo (out per un trauma alla caviglia).