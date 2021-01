Tare: "Kamenovic acquisto in prospettiva. Pinto? Bel colpo Della Roma"

ROMA - C'è il derby della Capitale, un match da non sbagliare per la Lazio per rincorrere la zona Champions League. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha parlato del momento e non solo: “L’anno è nuovo, il campionato anche, così come le motivazioni. Siamo un po’ in ritardo, ma anche consapevoli che serva una vittoria per rimanere in lotta per la Champions League. I Friedkin avevano studiato il mio profilo? Io sono nella prima società della Capitale, sono felice e contento di rappresentare la Lazio. Della Roma chi rubo? Mi concentro sui miei, ma sono una buona squadra. Abbiamo rispetto, condividono gli stessi obiettivi, ma preferisco tutta la vita i miei giocatori. Pinto? Un grande conoscitore del calcio europeo, la Roma ha fatto un grande acquisto”.