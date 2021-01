Lazio-Inzaghi, è fatta: attesa solo per le firme

ROMA - In tre intorno ad un tavolo: Claudio Lotito, Igli Tare e Simone Inzaghi. Vertice per il rinnovo nella serata di ieri dopo gli ultimi accordi stilati giovedì sera prima del derby con la Roma. Il tecnico si lega ancora di più alla sua Lazio. Da capire solo la durata del nuovo contratto: potrebbe aver deciso per un triennale con scadenza nel 2024 e non un biennale sino al 2023 con opzione 2024 che si vociferava. L'allenatore raggiungerebbe un record di durata sulla panchina biancoceleste: otto anni. Sugli accordi economici poco da discutere: ingaggio da 2,4-2,5 milioni più bonus.