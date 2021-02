Lazio, niente doppia seduta: Milinkovic si gestisce

FORMELLO - Una seduta basta e avanza per la Lazio in vista del Cagliari. Niente doppio allenamento, inizialmente programmato per mattina e pomeriggio, appuntamento direttamente a giovedì. Non si è allenato Sergej Milinkovic-Savic, era successo lo stesso nella scorsa settimana. Il serbo, praticamente sempre in campo, viene gestito. Un giorno di riposo in più.