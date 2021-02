Lazio, carica Champions dei tifosi: appuntamento a Formello

ROMA - “Con il Bayern voglio giocarmela. Peccato senza tifosi”. Aveva parlato così, Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro la Sampdoria. Una grande notte Champions League con l’Olimpico vuoto, è il triste calcio durante la pandemia. Ma i sostenitori della Lazio, come già accaduto in precedenza (l’ultima volta per la sfida a Milano contro l’Inter), aspetteranno la squadra martedì pomeriggio all’uscita di Formello, quando il bus viaggerà in direzione stadio. L’annuncio attraverso un comunicato della curva: "Martedì 23 febbraioappuntamento con la storia. Il nostro giorno è arrivato, non sarà una partita come le altre, sarà LA PARTITA. Contro la corazzata Bayern Monaco, scende in campo la nostra Lazio. Per spingerla verso l'impresa serve la carica di tutti, di ogni Laziale. Dal più piccolo al più grande, uomini, donne, vecchi, bambini! Comunque vada, una partita da giocare a testa alta, con l'orgoglio e l'appartenenza che ci contraddistingue da sempre! Appuntamento alle 18 per tutti i Laziali, al solito posto: benzinaio Eni di Formello. Ma non sarà come le altre volte…”.